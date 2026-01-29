فليك غير راض عن أداء برشلونة رغم الفوز الكبير على كوبنهاغن

أعرب المدير الفني لبرشلونة الإسبانية، هانسي فليك، عن ارتياحه لتحقيق هدف التأهل المباشر إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، رغم عدم رضاه التام عن المستوى الذي ظهر به الفريق في مباراته الأخيرة التي انتهت بالفوز 4-1 على كوبنهاغن أمس الأربعاء.

وأكد المدرب الألماني في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لبرشلونة: "لست سعيدا؛ لم يكن الشوط الأول جيدا على الإطلاق، وعلينا أن نبدأ المباريات بقوة منذ البداية".

وأوضح أن الفريق عانى في الجوانب الدفاعية خلال الشوط الأول، ما تسبب في استقبال هدف مبكر، لكنه أشاد برد فعل اللاعبين في الشوط الثاني.

برشلونة قلب تأخره أمام كوبنهاغن إلى فوز بنتيجة 4-1 (وكالات)

وقال: "كنا أفضل بكثير في الشوط الثاني بفضل بعض التعديلات الصغيرة. الآن لدينا مباراتان أقل في جدولنا، وإنهاء المنافسة في المركز الخامس أمر رائع. خروج فرق كبرى يظهر مدى صعوبة هذه النسخة من البطولة القارية، لكنني أركز فقط على فريقي".

وأشاد فليك بالنجم الشاب لامين جمال وقدرته على التعامل مع الرقابة اللصيقة، حيث قال: "جمال يتكيف بامتياز رغم أن الخصوم يضعون ثلاثة لاعبين لمراقبته أحيانا، وقد تطور كثيرا في الجوانب الدفاعية وهو لاعب مهم جدا لنا".

كما أثنى على اللاعب مارك برنال، واصفا إياه بأنه "لاعب استثنائي" يمتلك قدرات فنية هائلة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يزال بحاجة إلى تحسين حالته البدنية كليا بعد الإصابة التي عانى منها سابقا.

وقلب برشلونة تأخره المبكر أمام كوبنهاغن إلى فوز عريض بنتيجة 4-1، في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في مباراة أظهرت تحوّلا واضحا في الأداء بين الشوطين.

وتقدم الفريق الدنماركي بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عبر مهاجمه دادسون، قبل أن يستعيد برشلونة توازنه في الشوط الثاني، حيث أدرك روبرت ليفاندوفسكي التعادل بعد تمريرة حاسمة من لامين جمال، الذي عاد لاحقًا ليسجل هدف التقدم في الدقيقة 60.

وأضاف رافينيا الهدف الثالث من ركلة جزاء، قبل أن يختتم ماركوس راشفورد رباعية الفريق الكتالوني في الوقت بدل الضائع بتسديدة مباشرة من ركلة حرة.

المصدر / وكالات