تسريبات تكشف أسعار سلسلة Galaxy S26 من "سامسونغ"

تستعد شركة سامسونغ للكشف عن سلسلة Galaxy S26 في وقت لاحق من الشهر المقبل، وسط تسريبات جديدة تشير إلى تغييرات كبيرة في الأسعار، قد لا تكون في صالح معظم المستخدمين، باستثناء مفاجأة لافتة في طراز Galaxy S26 Ultra.

وبحسب معلومات نشرها المسرّب المعروف رولاند كواندت عبر موقع "Winfuture"، فإن غالبية هواتف السلسلة الجديدة ستشهد ارتفاعًا في الأسعار مقارنة بسلسلة Galaxy S25، في خطوة يُرجح أن تكون نتيجة زيادة تكاليف المكونات، لا سيما أسعار الذاكرة العشوائية وشرائح التخزين.

نسخة ألترا أرخص

وتشير التسريبات إلى أن Galaxy S26 Ultra سيكون الاستثناء الوحيد، إذ من المتوقع أن ينخفض سعر نسختي 256 و512 غيغابايت مقارنة بالجيل السابق، بينما ستُطرح نسخة 1 تيرابايت بالسعر نفسه لهاتف Galaxy S25 Ultra، ما يعكس محاولة "سامسونغ" الحفاظ على تنافسية هاتفها الرائد.

وبحسب بيانات موزعين في السويد، تعتزم "سامسونغ" إلغاء خيار 128 غيغابايت نهائيًا، ليصبح 256 غيغابايت هو الحد الأدنى للتخزين في جميع طرازات السلسلة.

وفي السوق السويدية، سيُسعَّر هاتف Galaxy S26 (256GB) عند 11,990 كرونة سويدية (نحو 1,135 يورو)، مقارنة ب10,990 كرونة (1,040 يورو) لهاتف Galaxy S25 بالسعة نفسها، أي بزيادة تقارب 95 يورو سنويًا، وأكثر من 200 يورو مقارنة بالنسخة الأساسية من S25 السابقة.

أما نسخة 512 غيغابايت فستصل إلى 13,990 كرونة (نحو 1,325 يورو).

وفيما يخص +Galaxy S26، حافظت نسخة 256 غيغابايت على السعر نفسه عند 14,490 كرونة (1,372 يورو)، إلا أن نسخة 512 غيغابايت شهدت قفزة واضحة لتصل إلى 16,990 كرونة (1,609 يورو)، أي بزيادة تتجاوز 230 يورو مقارنة بالعام الماضي.

خفض سعر Galaxy S26 Ultra

المفاجأة الأكبر كانت في Galaxy S26 Ultra، حيث خفّضت "سامسونغ" السعر الابتدائي إلى 16,990 كرونة (1,609 يورو) لنسخة 256 غيغابايت، مقارنة ب17,990 كرونة (1,703 يورو) في الجيل السابق.

كما انخفض سعر نسخة 512 غيغابايت إلى 18,990 كرونة، في حين بقي سعر نسخة 1 تيرابايت ثابتًا عند 22,490 كرونة (2,129 يورو).

وتشير التسريبات كذلك إلى أن "سامسونغ" قد تنهي سياسة ترقية السعة التخزينية المجانية خلال الطلبات المسبقة، وهي ميزة اعتادت الشركة تقديمها لسنوات، في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف الذاكرة.

مواصفات قريبة من الجيل السابق

وعلى صعيد المواصفات، لا يتوقع حدوث تغييرات جذرية، إذ سيأتي Galaxy S26 بشاشة 6.3 بوصة AMOLED من نوع M14 مع معدل تحديث متكيف 120 هرتز، بينما يحصل +S26 على شاشة 6.7 بوصة بدقة 2K.

كما ستحتفظ الهواتف بمعايير الحماية IP68، وزجاج Gorilla Glass Victus 2، ودعم الشحن اللاسلكي Qi2، مع تحسينات محدودة على الكاميرات.

ومن المرجح أن تعمل الهواتف بمعالج إكسينوس 2600 أو Snapdragon 8 Elite Gen 5 حسب الأسواق.

وبحسب أحدث التقارير، تعتزم "سامسونغ" الإعلان رسميًا عن سلسلة Galaxy S26 في 25 فبراير 2026، على أن تبدأ الطلبات المسبقة في 26 فبراير، بينما تنطلق المبيعات الأولى في 11 مارس.

