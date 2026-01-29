فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اتصال مصري–قطري على وقع تصعيد التوتر بين واشنطن وطهران

خلافات بين "إسرائيل" ومصر حول عدد الداخلين والخارجين عبر معبر رفح.. (طالع التفاصيل)

فيديو واحد يصنع ثروة.. القصة الغريبة لأشهر مدفأة على يوتيوب

أسعار النفط تواصل الصعود وسط مخاوف قصف إيران

إيقاف وغرامات ضخمة.. "الكاف" يعاقب السنغال والمغرب بعد نهائي ناري في أمم إفريقيا

لليوم الثالث تواليًا.. الاحتلال يُواصل حصار بلدة حزما

لماذا يريد ترمب دولارًا ضعيفًا؟.. قراءة في الرسائل والمخاطر

"حرس الثورة": جاهزون لكل السينايورهات والخيار العسكري ضد إيران "فاشل"

ملحق دوري أبطال أوروبا يشعل الحسابات: من يواجه ريال مدريد؟

مبابي يحطم الرقم القياسي لرونالدو في دوري أبطال أوروبا

"حرس الثورة": جاهزون لكل السينايورهات والخيار العسكري ضد إيران "فاشل"

29 يناير 2026 . الساعة 10:30 بتوقيت القدس
...
المتحدّث باسم حرس الثورة في إيران، علي محمد نائيني

قال المتحدّث باسم حرس الثورة في إيران، علي محمد نائيني، إنّ القوات المسلحة الإيرانية "جاهزة للتعامل مع جميع السيناريوهات"، مؤكداً أن أي خيار عسكري ضد بلاده "محكوم بالفشل".

وأوضح نائيني أنّ تجربة حرب الـ 12 عشر يوماً "أثبتت أن المواجهة العسكرية مع إيران غير مجدية"، مشدداً على أن القوات المسلحة الإيرانية هي من "ستحدّد مصير المعركة".

وأشار إلى أنّ "العدو لم ينسَ بعد الضربات التي وجهتها إيران إلى قاعدة العديد".

اقرأ أيضًا: التهديدات الأميركية لإيران تكشف أطماع الهيمنة وتهدد بإشعال صراع إقليمي

ومن جهتها، ردّت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بالقول إن إيران مستعدة للحوار القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وقالت البعثة إنه في حال تعرضت طهران للضغط "فستدافع عن نفسها، وسترد بقوة لم يسبق لها مثيل".

وكان ترامب قد توجّه إلى إيران بالقول: "أبرموا اتفاقاً"، مردفاً: "نأمل أن تجلس إيران إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف أن أسطولاً ضخماً "أكبر من ذلك الذي أُرسل إلى فنزويلا، يتجه نحو إيران".

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #المرشد الإيراني #حرس الثورة #تهديدات ترمب #الحرب مع إيران

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة