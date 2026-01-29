الجليل المحتل: الاحتلال يهدم منزلين في الزرازير

هدمت آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزلين في قرية الزرازير بمنطقة الجليل شمالي فلسطين المحتلة، تعود ملكيتهما لعائلة جواميس، أحدهما مأهول بالسكان فيما كان الآخر قيد الإنشاء.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة رافقت عملية الهدم، حيث انتشرت في محيط المنازل المستهدفة وفرضت طوقًا أمنيًا مشددًا، ومنعت الأهالي من الوصول إلى المنطقة أو التنقل في الشوارع القريبة أثناء التنفيذ.

وفي سياق متصل، حلّقت مروحية تابعة للشرطة في أجواء القرية منذ ساعات الصباح الباكر، في مشهد وصفه الأهالي بغير الاعتيادي، وأثار حالة من التوتر والغضب في صفوف السكان.

وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد ملحوظ في سياسة هدم المنازل في الأراضي المحتلة خلال الأعوام الأخيرة، حيث تكثّف السلطات الإسرائيلية تنفيذ أوامر الهدم بحجة البناء غير المرخّص، في وقت تعاني فيه هذه البلدات من تضييق ممنهج على التخطيط والبناء وغياب الخرائط الهيكلية الملائمة.

المصدر / وكالات