الصحة تعلن نجاح إجراء عمليتي قسطرة طرفية في غزة

28 يناير 2026 . الساعة 17:31 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الأربعاء، أن فريق قسم القسطرة القلبية في مستشفى غزة الأوروبي نجح في إجراء عمليتي قسطرة طرفية داخل مستشفى الخدمة العامة، لحالتين محوّلتين من مجمع ناصر الطبي.

وأوضحت الوزارة أن الفريق الطبي، بقيادة د. أسامة شحيبر رئيس قسم الأوعية الدموية، أنجز العمليتين بنجاح، في إنجاز يُعد الأول من نوعه منذ إغلاق مستشفى غزة الأوروبي قبل نحو ثمانية أشهر.

وأكدت وزارة الصحة أن هذا النجاح يعكس كفاءة الطواقم الطبية وقدرتها على مواصلة العمل وتقديم الخدمات التخصصية رغم شح الإمكانيات وصعوبة الظروف.

ودعت الوزارة إلى تعزيز الإمدادات الطبية والمستلزمات الضرورية، بما يضمن استمرار إجراء العمليات التخصصية، وإعادة تفعيل الأقسام الخارجة عن الخدمة، ودعم جهود تعافي القطاع الصحي في غزة جراء حرب الإبادة.

