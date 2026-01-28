لهذا السبب.. شركة الطيران الهولندية تعلق رحلاتها إلى (إسرائيل)

فلسطين أون لاين

28 يناير 2026 . الساعة 17:25 بتوقيت القدس
"الطيران الهولندية" تعلق رحلاتها إلى (إسرائيل)
وكالات/ فلسطين أون لاين

قالت القناة 12 العبرية، يوم الأربعاء، إن شركة الطيران الهولندية "كي إل إم" علقت رحلاتها إلى "إسرائيل" "حتى إشعار آخر".

وأوضحت القناة الخاصة، أن شركة الطيران الهولندية تراجعت بشكل غير متوقع عن قرارها صباح أمس (الثلاثاء)، وعلقت جميع الرحلات إلى "إسرائيل" حتى إشعار آخر، تحسبا لرد إيراني متوقع على هجوم أميركي محتمل ضد طهران.

وتابعت: "أعلنت الشركة يوم الثلاثاء أنها ستستمر في تشغيل رحلات نهارية، لكنها أعلنت بعد أقل من يوم أنه استنادا إلى الوضع الأمني الحالي، تم اتخاذ قرار في هذه المرحلة بعدم استئناف الرحلات إلى تل أبيب".

ولفتت القناة إلى أن "موجة الإلغاءات الجديدة بدأت بشكل غير متوقع الجمعة، بعد أن ألغت الشركة الهولندية رحلتين ليليتين إلى تل أبيب نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت في إسرائيل)".  

