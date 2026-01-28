فلسطين أون لاين

الفرا: 6 حالات جديدة من الحمى الشوكية بين الأطفال بغزة

28 يناير 2026 . الساعة 10:55 بتوقيت القدس
الحمى الشوكية مرض خطير يتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا (وكالات)

قال رئيس قسم الأطفال في مجمع ناصر الطبي أحمد الفرا، إن المستشفى سجَّل 6 حالات جديدة من الحمى الشوكية بين الأطفال في غزة، ليرتفع العدد إلى 9 حالات خلال فترة قصيرة ومقلقة.

و️أوضح الفرا في تصيرحات صحفية تابعتها ""، يوم الأربعاء، أن هذا الارتفاع السريع يُعد دقًا حقيقيًا لناقوس الخطر في ظل الظروف الصحية الصعبة والاكتظاظ وتراجع مستوى النظافة.

رئيس قسم الأطفال في مجمع ناصر الطبي أحمد الفرا

و️أشار إلى أن الحمى الشوكية مرض خطير يتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا، إلا أن نقص المضادات الحيوية المناسبة يحدّ من قدرتنا على تقديم العلاج الأمثل.

و️أكد الفرا أن غياب الفحوصات المخبرية اللازمة لتحديد العلاج الأنسب قد يؤدي إلى اتساع رقعة الإصابات وصعوبة السيطرة على المرض.

وحذرت وزارة الصحة في غزة من "ارتفاع مقلق" بحالات الحمى الشوكية وسط تدهور صحي وإنساني وبيئي غير مسبوق.

اقرأ أيضا: الصحة بغزة: استمرار إغلاق معبر رفح تهديدٌ مباشر لحياة الجرحى والمرضى

وفي تصريحات سابقة، حذر مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور محمد أبو سلمية من أن الوضع الصحي في القطاع بلغ أسوأ مراحله منذ بدء حرب الإبادة، محذرا من نفاد أكثر من 70% من الأدوية، بينها أدوية منقذة للحياة، في ظل الحصار المشدد ومنع إدخال المستلزمات الطبية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الحمى الشوكية #أحمد الفرا

