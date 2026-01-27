طقس فلسطين: تحديثات المنخفض الجوي القادم وتأثيره على غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

يتوقع الراصد الجوي ليث العلامي، أن تتأثر المنطقة خلال يوم الأربعاء بمنخفض جوي، يرافقه انخفاض على درجات الحرارة وأجواء أبرد مقارنة بالأيام السابقة، استنادًا إلى تحليل صور الأقمار الصناعية وخرائط الضغط الجوي.

وأوضح العلامي، أن تزداد سرعة الرياح لتصبح نشطة إلى قوية أحيانًا، خاصة في المناطق الجبلية وسفوحها، وبفعل سرعة الرياح ومسارها في بداية تأثير المنخفض نهار الأربعاء، يُتوقع انتقال كميات متفاوتة من الغبار من شمال أفريقيا باتجاه جنوب ووسط البلاد، على أن يخف تركّز الغبار كلما اتجهنا شمالًا، لا سيما قبيل بدء الهطولات المطرية.





كما تزداد فرص هطول الأمطار بشكل واضح خلال ساعات العصر والمساء في شمال ووسط البلاد (وقد تهطل محليًا قبل ذلك في أجزاء منها) ، تكون غزيرة ومرفقة بالعواصف الرعدية أحيانًا.

ومع ساعات الليل، تمتد الهطولات تدريجيًا لتشمل جنوب الضفة الغربية وقطاع غزة، بشدة متفاوتة وزخم أقل عمومًا مقارنة بالمناطق الشمالية.

وأشار الراصد الجوي أن تتراجع تأثيرات المنخفض بشكل سريع بعد ظهر يوم الخميس، لتبدأ الأجواء بالاستقرار التدريجي خلال بقية ساعات اليوم.