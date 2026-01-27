فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

طقس فلسطين: تحديثات المنخفض الجوي القادم وتأثيره على غزة

أبو عريضة.. مدرب يعيد الشغف لكرة القدم في غزة رغم الإبادة

UpScrolled .. إقبال قياسي على منصة تكسر الرقابة على المحتوى الفلسطيني

مستوطنون يقتلعون 500 شجرة ويعتدون على الممتلكات في يطا

صحيفة: (إسرائيل) تعتزم السعي لاتفاقية أمنية جديدة مع أمريكا

يونيسف: مواد مدرسية تدخل غزة لأول مرة بعد حظر لأكثر من عامين

بلدية غزة: المدينة تواجه أزمة مياه غير مسبوقة منذ نحو أسبوعين

"بسبب المثلث الأحمر".. ألمانيا تلغي مهرجان "فلسطين في برلين"

الثوابتة يكشف ترتيبات انتقال إدارة غزة إلى "اللجنة الوطنية"

2000 أسير من غزة: التعذيب المستمر داخل سجون الاحتلال

طقس فلسطين: تحديثات المنخفض الجوي القادم وتأثيره على غزة

27 يناير 2026 . الساعة 19:46 بتوقيت القدس
...
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

يتوقع الراصد الجوي ليث العلامي، أن تتأثر المنطقة خلال يوم الأربعاء بمنخفض جوي، يرافقه انخفاض على درجات الحرارة وأجواء أبرد مقارنة بالأيام السابقة، استنادًا إلى تحليل صور الأقمار الصناعية وخرائط الضغط الجوي.

وأوضح العلامي، أن تزداد سرعة الرياح لتصبح نشطة إلى قوية أحيانًا، خاصة في المناطق الجبلية وسفوحها، وبفعل سرعة الرياح ومسارها في بداية تأثير المنخفض نهار الأربعاء، يُتوقع انتقال كميات متفاوتة من الغبار  من شمال أفريقيا باتجاه جنوب ووسط البلاد، على أن يخف تركّز الغبار كلما اتجهنا شمالًا، لا سيما قبيل بدء الهطولات المطرية.

g8ZOB.jpg
 

كما تزداد فرص هطول الأمطار بشكل واضح خلال ساعات العصر والمساء في شمال ووسط البلاد (وقد تهطل محليًا قبل ذلك في أجزاء منها) ،  تكون غزيرة ومرفقة بالعواصف الرعدية أحيانًا.

ومع ساعات الليل، تمتد الهطولات تدريجيًا لتشمل جنوب الضفة الغربية وقطاع غزة، بشدة متفاوتة وزخم أقل عمومًا مقارنة بالمناطق الشمالية.

وأشار الراصد الجوي أن تتراجع تأثيرات المنخفض بشكل سريع بعد ظهر يوم الخميس، لتبدأ الأجواء بالاستقرار التدريجي خلال بقية ساعات اليوم.

 

#طقس فلسطين #الأرصاد الجوية #منخفض جوي #الراصد الجوي #ليث العلامي #حالة الطقس فلسطين #المنخفض الجوي القادم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة