مستوطنون يقتلعون 500 شجرة ويعتدون على الممتلكات في يطا

متابعة/ فلسطين أون لاين

اقتلع مستوطنون، اليوم الثلاثاء، 500 شجرة، في خربة واد الرخيم ببلدة يطا جنوب محافظة الخليل، واعتدوا على ممتلكات المواطنين.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة: إن مستوطنين مسلحين من مستعمرة "سوسيا" الجاثمة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل، تحت حماية جنود الاحتلال، اقتلعوا 500 شجرة زيتون وتين ولوزيات وغيرها وحطموها، تعود لمواطنين من عائلة رومي، بمنطقة الفرش في خربة واد الرخيم جنوب يطا.

وأضاف مخامرة، أن هؤلاء المستعمرين كسروا السياج المحيط بالأرض، وممتلكات ومحتويات في مسكن المواطن محمد رومي، وزجاج نوافذ منزل المواطن رسمي شريتح، كما خطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل.

كما قطعوا سياجا يحيط بأرض المواطن عايد أبو مرير بمنطقة واد أبو شبان شرق يطا، وأطلقوا مواشيهم بمحاصيل زراعية.

تجدر الإشارة إلى، أن قوات الاحتلال اقتلعت، منذ ساعات الصباح الباكر، أشجارا في قرية كفر مالك شمال شرق رام الله، ومئات أشجار الزيتون في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.