رابط التسجيل في مشروع "باور بانك" لطلبة الجامعات من منظمة علماء بلا حدود 2026

27 يناير 2026 . الساعة 12:01 بتوقيت القدس
شعار منظمة علماء بلا حدود

في إطار جهودها المستمرة لدعم المسيرة التعليمية وتذليل العقبات أمام الطلبة في ظل أزمة انقطاع التيار الكهربائي، أعلنت منظمة علماء بلا حدود (Scholars Without Borders) عن إطلاق مشروع توزيع أجهزة الشحن المحمولة (Power Banks) المخصص للطلبة الجامعيين.

تأتي هذه المبادرة لتمكين الطلبة من مواصلة دراستهم وضمان عدم انقطاعهم عن المحاضرات والخدمات التعليمية الإلكترونية نتيجة الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم.

تفاصيل وشروط التسجيل:

 - الفئة المستهدفة: الطلبة الملتحقون بالجامعات فقط.

- معايير الاختيار: تخضع عملية الاختيار لدرجة الاحتياج الفعلي للطالب وبناءً على كمية الأجهزة المتاحة لدى المنظمة.

 ملاحظة هامة: تعبئة الطلب هي خطوة أولية ولا تعتبر موافقة نهائية على الاستلام.

البيانات المطلوبة في نموذج التسجيل:

يتطلب النموذج إدخال البيانات التالية بدقة:

- الاسم الرباعي باللغة العربية.

- رقم الهوية الشخصية.

- رقم هاتف فعال للتواصل.

-المحافظة ومكان السكن الحالي.

- تحديد نوع السكن.

موعد الإغلاق ورابط التقديم:

دعت المنظمة الطلبة الراغبين في الاستفادة من المشروع إلى سرعة التسجيل عبر الرابط الرسمي أدناه، علماً بأن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026، في تمام الساعة 08:00 مساءً.

 رابط التسجيل في مشروع Power Bank - اضغط هنا

