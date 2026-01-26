فلسطين أون لاين

بالأسماء.. كشوفات الغاز لمحافظات الوسطى وخانيونس ورفح وغزة

26 يناير 2026 . الساعة 21:24 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت الهيئة العامة للبترول والغاز بغزة، مساء يوم الإثنين، دخول 7 شاحنات غاز طهي لتوزيعها على المواطنين في قطاع غزة.

وقالت الهيئة: "سيتم توزيع الكميات وفق جزء من كشف 27/01 لمحافظات الوسطى وخانيونس ورفح، وجزء من كشف 22/01 لمحافظات الشمال وغزة، وبإجمالي 17938 مستفيدًا".

وحثت المواطنين على متابعة رسائلهم الخاصة بتحديثات عملية توزيع الغاز وقنوات الاتصال الرسمية.

كشوفات الغاز:

كشف محافظة رفح 27-01.pdf

كشف محافظة خانيونس 27-01.pdf

كشف محافظة الوسطى 27-01 (1).pdf

كشف محافظة غزة 22-01.pdf

كشف محافظة شمال غزة 22-01.pdf

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة، إمكانية استفادة القاصرين من منظومة الغاز، شريطة انطباق أحد الشروط المعينة عليهم، موضحة أن الشروط تشمل الحالات التالية:

  1. وفاة  الأبوين أو سفرهم.
  2. وفاة الأب وزواج الأم من شخص آخر.
  3. وفاة الأب وسفر الأم.

رابط التسجيل للاستفادة من الغاز

ودعت الهيئة الشخص المحتضن للقاصرين إلى الدخول إلى الخدمة الإلكترونية الخاصة بحصر بيانات القاصرين عبر الرابط التالي اضغط هنا، وذلك من أجل تعبئة البيانات المطلوبة، مع ضرورة إرفاق الوثائق اللازمة المتعلقة بالوصاية.

للتسجيل في الرابط اضغط هنا

خطوات تحديث الغاز

  1. الدخول إلى الرابط التالي اضغط هنا
  2. تعبئة الحقول المطلوبة بدقة: رقم الهوية، تاريخ إصدار الهوية، المحافظة، المدينة، الحي، رقم الجوال، اسم الموزع.
  3. الانتظار لرسالة تأكيد عبر الجوال أو البريد الإلكتروني بها تفاصيل استلام الأسطوانة.
  4. التوجه إلى الموزع المحدد في الوقت المحدد لاستلام الأسطوانة ودفع الرسوم إن وجدت.
  5. إذا كان الطلب "قيد التنفيذ" (لم يُسلم بعد)، يمكن تعديل بعض البيانات مثل العنوان أو رقم الجوال قبل التصديق النهائي.
