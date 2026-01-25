سفير كوبي: سندافع عن سيادتنا كما فعل الفلسطينيون

وكالات/ فلسطين أون لاين

أكد السفير الكوبي لدى كولومبيا كارلوس بيدرا، أن هافانا ستدافع عن سيادتها بنفس الروح التي دافع بها الفلسطينيون عن حقوقهم، مهاجما السياسات الأمريكية في المنطقة.

وقال السفير في حديث لقناة "الجزيرة": "كما دافع الفلسطينيون عن سيادتهم كوبا ستدافع أيضا عن سيادتها"، مشددا على أن "واشنطن تمارس قرصنة دولية في البحر الكاريبي".

وأكد بيدرا أن "واشنطن تمنع وصول النفط إلى كوبا وتحاول فرض حصار بحري عليها"، وشدد على أن "كوبا تتعرض لتهديدات من واشنطن أقسى مما تعرضت له طيلة 67 عاما، ولكن بلادنا لن تخضع للضغوط الأمريكية حتى لو لم تصلها قطرة نفط واحدة".

ويوم الجمعة، أفادت صحيفة "بوليتيكو"، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزن تكتيكات جديدة للدفع نحو تغيير النظام في كوبا، بما في ذلك فرض حصار كامل على وارداتها النفطية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "منع شحنات النفط الخام سيكون خطوة إلى الأمام من بيان ترامب الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة ستوقف واردات كوبا من النفط من فنزويلا، التي كانت موردها الرئيسي للنفط الخام".

وعقب العملية العسكرية في فنزويلا، وجه ترامب تهديدات ضد كوبا، بمنع هافانا من الحصول على النفط من فنزويلا كتعويض عن الخدمات الأمنية.

