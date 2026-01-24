مستوطنون يهاجمون بلدة قصرة جنوبي نابلس

هاجم مستوطنون، يوم السبت، المواطنين في بلدة قصرة، جنوبي مدينة نابلس.

وأفاد رئيس بلدية قصرة هاني عودة، بأن مستوطنين هاجموا المواطنين في المنطقة الغربية من البلدة، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تخللها إطلاق كثيف للرصاص.

وأوضح، بأن المستوطنين نصبوا خياما قبل ثلاثة أيام في المنطقة الغربية من البلدة، رغم أنها واقعة في المنطقة المسماة "أ"، محذرا من خطورة ذلك على البلدة ومنازل المواطنين.

وفي وقت سابق، حطم مستوطنون إسرائيليون، يومو الجمعة، محتويات مسجد شمالي الضفة الغربية المحتلة، في أحدث اعتداء يستهدف أماكن العبادة..

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا في هجمات جيش الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، إذ استشهد أكثر من 1107 فلسطينيين، وأصيب نحو 11 ألفا، واعتقل أكثر من 21 ألفا منذ بدء الإبادة بغزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي استمرت عامين.

المصدر / فلسطين أون لاين