"المنظمات الأهلية: 18500 شخص من غزة بحاجة ماسة للعلاج بالخارج فورًا

قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، إن الأوضاع الإنسانية تزداد تعقيدًا وصعوبة على سكان القطاع في ظل تواصل إغلاق معبر رفح وعدم إدخال المساعدات الإنسانية اللازمة.

وأوضح الشوا في تصريحات صحفية تابعتها "فلسطين أون لاين"، أن 18500 شخص على الأقل بحاجة ماسة للعلاج في الخارج فورًا.

رئيس شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا

وطالب الشوا المبعوثين الأمريكيين للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بالعمل على إدخال المساعدات فورا، مشيرًا إلى أن 90 % من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات بشكل مباشر.

وأضاف " كثير من أطفال القطاع أصابهم المرض بسبب البرد وبعضهم توفوا".

وأشار الشوا إلى أن قوات الاحتلال تجاوزت ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، ووسّعت وجودها داخل قطاع غزة، في خرق واضح للترتيبات القائمة.

وأوضح، أن نسبة سيطرة الاحتلال قبل سريان وقف إطلاق النار كانت تُقدّر بنحو 53% من مساحة القطاع، إلا أنها ارتفعت حاليًا إلى أكثر من 60%، في ظل تمدد ميداني متواصل.

وفي مايو/ أيار 2024، احتلت "إسرائيل" الجانب الفلسطيني من المعبر، ضمن حرب إبادة جماعية بدأتها بغزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واستمرت عامين.

وبدأ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مرحلة أولى من وقف لإطلاق النار استنادا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن "إسرائيل" تخرقه يوميا، مما أدى إلى استشهاد 477 فلسطينيا وإصابة 1301 آخرين.

كما تقيد "إسرائيل" بشدة إدخال المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع مأساوية.

المصدر / فلسطين أون لاين