ثمانيني أمضى 20 عاما في قبو بلا نوافذ ولا مرحاض في فنلندا

24 يناير 2026 . الساعة 11:06 بتوقيت القدس
عناصر من الشرطة الفلندية (أرشيف)

أعلنت الشرطة الفنلندية، العثور على رجل في الثمانين من عمره تبيّن أنه عاش ما لا يقل عن 20 عاما داخل قبو بلا نوافذ ولا مرافق أساسية.

وأفادت الشرطة، في تصريح لها، أمس الجمعة، بأنها أوقفت رجلين وامرأة في الستينيات من العمر على خلفية القضية، قبل أن تفرج عنهم لاحقا، موضحةً أن المشتبه بهم والضحية يعرف بعضهم بعضا دون أن تربطهم صلة قرابة.

وفتحت الشرطة -وفق بيانها- تحقيق موسّع لتحديد ما إذا كان الموقوفون قد ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر، عبر استغلال حالة الرجل الصحية ووضعه في ظروف بالغة السوء، ربما لتحقيق مكاسب مالية.

وعُثر على الضحية، الاثنين الماضي، خلال عملية تفتيش في منزل يقع في أحد الأحياء الشمالية للعاصمة هلسنكي، حيث كان الضحية في وضع صحي يستدعي مساعدة فورية، بحسب السلطات.

ووصفت الشرطة القبو الذي سكنه الرجل بأنه غرفة بلا نوافذ، تفتقر إلى مرافق الاستحمام وإلى دورة مياه، ولا تحتوي حتى على تجهيزات أساسية للطهي.

وقال المفتش العام ياري كوركالاينن لوكالة الصحافة الفرنسية إن الرجل عاش في هذه الظروف ما لا يقل عن عقدين، مؤكدا أن وضعه الصحي تدهور تدريجيا بمرور الوقت.

وأشارت الشرطة إلى أن الرجل يخضع حاليًا لرعاية الجهات المختصة، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لكشف ملابسات القضية كاملة.

المصدر / وكالات
