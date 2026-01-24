بينهم جريح.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم السبت، عددًا من المواطنين الفلسطينيين خلال حملة اقتحامات ومداهمات طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تخللها اقتحام المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، في إطار سياسة الاعتقالات المتواصلة.

في محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان خلال اقتحام بلدة كفر قدوم شرق المحافظة، وهم: محمد شتيوي، وأشرف شتيوي، ووسام شتيوي، وعطا جمعة، وماجد جمعة.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن جمال أبو مارية، إلى جانب اعتقال أبنائه الجريح مالك، وعاصف، ومحمد، عقب اقتحام منزلهم في بلدة بيت أمر شمال المحافظة.

يؤكد مكتب إعلام الأسرى أن اعتقال الجرحى واحتجازهم عقب اقتحام المنازل يشكّل جريمة مركّبة وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، ويحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين وسلامتهم في ظل تصاعد حملات الاعتقال الممنهجة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى