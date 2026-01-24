تحذيرٌ أممي من تواصل خروقات الاحتلال في غزَّة

فلسطين أون لاين

24 يناير 2026 . الساعة 08:13 بتوقيت القدس
أهالي غزة يودعون أبناءهم الشهداء الذين ارتقوا في قصف الاحتلال على غزة (تصوير: وكالات)

حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، من استمرار قتل المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية في غزة، وذلك في سياق نمط موسع من "العنف المستمر" بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، بعد عامين من الحرب.

وأكد أجيث سونغاي مدير مكتب الأمم المتحدة، في بيان، أنه "يتعين على المجتمع الدولي تكثيف الدعم والضغط لوقف إراقة الدماء، ودفع نهج قائم على حقوق الإنسان للتعافي وإعادة الإعمار".

وقال إن "الأزمة في غزة لم تقترب من نهايتها، لا سيما أن الناس يموتون يوميا، سواء في الهجمات الإسرائيلية أو بسبب استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية، خصوصا فيما يتعلق بالإيواء، مما أدى لوقوع وفيات بسبب البرد وانهيار المباني على من فيها".

ومنذ سريان الاتفاق، قتل الاحتلال الإسرائيلي ضمن خروقاته للاتفاق 477 فلسطينيا وأصاب 1301 آخرين.

وخلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية -بدعم أمريكي- أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اتفاق وقف إطلاق النار

