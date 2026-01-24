خلافا لقرار ترامب.. كاليفورنيا تنضم إلى شبكة أممية لمواجهة تفشي الأمراض

انضمت ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى شبكة الاستجابة العالمية لتفشي الأمراض التابعة لمنظمة الصحة العالمية، في أول تحرك بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة الأممية.

ووصف حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم قرار بلاده بالانسحاب بالمتهور، مشددا على أن الولاية "لن تتحمل تبعات الفوضى التي سيحدثها هذا القرار".

وقال نيوسوم ‌في بيان إنه سيواصل تعزيز الشراكات في جميع أنحاء العالم، مضيفا "سنظل في طليعة ‌التأهب في مجال الصحة العامة، بما في ذلك عبر عضويتنا بصفتنا ‌الولاية الوحيدة في الشبكة العالمية للإنذار بتفشي الأمراض والاستجابة لها التابعة لمنظمة الصحة العالمية".



حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم

وأكملت الولايات المتحدة الأمريكية رسميا عملية الانسحاب من منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

ويوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية في بيان، انتهاء عضوية الولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية التي دامت 78 عاما، وذلك بعد عام من قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب.

وأشارت الوزارة إلى قطع جميع التمويلات الأمريكية لمنظمة الصحة العالمية، واستدعاء جميع العاملين فيها.

واتهم ترمب -في تصريحات سابقة- منظمة الصحة بأنها لم تتصرف بمعزل عن "التأثير السياسي غير المناسب للدول الأعضاء فيها"، وقال إنها طالبت بـ"مدفوعات باهظة على نحو غير عادل" من الولايات المتحدة لا تتناسب مع المبالغ التي قدمتها دول أخرى أكبر مثل الصين، الأمر الذي نفته المنظمة.

المصدر / وكالات