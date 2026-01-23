الصحة تعلن إجراء أول ثلاث عمليات قلب مفتوح ناجحة في غزّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في القطاع، يوم الجمعة، إجراء ثلاث عمليات قلب مفتوح ناجحة في مركز مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، غربي مدينة غزة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، عبر منصة "تليغرام"، أن العمليات الثلاث أُجريت بمشاركة طواقم وزارة الصحة برئاسة الدكتور ساهر أبو غالي، وبالتعاون مع وفد طبي من مؤسسة PALMED برئاسة الدكتور كفاح علوان، على مدار يومي أمس واليوم.





وأشارت إلى أن العمليات تُعد الأولى التي تُنفذ بعد توقف هذه الخدمة لأكثر من عامين، نتيجة حرب الإبادة التي تعرض لها قطاع غزة.

وأكدت الوزارة، أن النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية الخاصة بجراحة القلب المفتوح، والذي وصل إلى 100%، إلى جانب التدمير الواسع الذي طال البنية التحتية لمركزي جراحة القلب المفتوح في مجمع الشفاء الطبي ومستشفى غزة الأوروبي، أدى إلى توقف الخدمة وحرمان مئات المرضى من فرص التدخلات الجراحية التخصصية.

وذكرت أن هذا الإنجاز الطبي الوطني يأتي تتويجاً للجهود المبذولة لاستعادة الخدمات الصحية التخصصية، وتحقيق مستويات من التعافي في القطاع الصحي، في ظل الآثار الكارثية التي خلفتها حرب الإبادة.

وشددت الوزارة على استمرار جهودها بالتعاون مع جميع الشركاء من أجل إعادة الخدمات الصحية التخصصية التي حُرم منها مرضى قطاع غزة لأكثر من عامين.





كما عبّرت وزارة الصحة عن شكرها وتقديرها لطواقمها الطبية، وللطواقم العاملة في المؤسسات الشريكة، ولجميع الداعمين، على جهودهم الكبيرة التي أسهمت في إنجاز هذه العمليات.

ودعت الوزارة إلى توفير الاحتياجات الطبية اللازمة لضمان استمرارية خدمة جراحة القلب المفتوح، وإنقاذ حياة المرضى في قطاع غزة.