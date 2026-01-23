الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الجمعة، عددًا من المواطنين الفلسطينيين خلال حملة اقتحامات ومداهمات طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تخللها تفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها، وخلع أبواب بعض المحال التجارية، في إطار سياسة الاعتقالات المتواصلة.

في محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يحيى المسعود عقب مداهمة منزله في بلدة عقابا شمال المحافظة.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله نضال سلامة في منطقة بئر قوزا ببلدة بيتا جنوب نابلس، كما اقتحمت بلدة تلفيت جنوب المدينة واعتقلت ثلاثة مواطنين هم: نعيم مروح إسماعيل مسلم، والشقيقين نائل ومحمود رائد عطية مسلم، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عدي إسماعيل جبارين، وسلطان جاسر جبارين من قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، كما اعتقلت ماهر محمد عبد ربه، ومحمد علي مصلح، ومحمد وائل فرارجه من مخيم الدهيشة، إضافة إلى اعتقال الشاب حذيفة جعفر موسى من بلدة الخضر جنوب المحافظة، عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

يؤكد مكتب إعلام الأسرى أن حملات الاقتحام والاعتقال المتواصلة، وما يرافقها من اعتداءات على المنازل والممتلكات، تندرج ضمن سياسة عقاب جماعي ممنهجة بحق المواطنين، مطالبًا المؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى