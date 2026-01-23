إصابة ترامب خلال توقيعه "ميثاق مجلس السلام".. البيت الأبيض يوضِّح التفاصيل

فلسطين أون لاين

23 يناير 2026 . الساعة 08:36 بتوقيت القدس
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)

أعلن البيت الأبيض أن الكدمات التي ظهرت على اليد اليسرى للرئيس دونالد ترامب نتجت عن ارتطام يده بطاولة التوقيع خلال فعالية لمجلس السلام في دافوس بسويسرا.

ووفقًا للصور المتداولة، ظهر ترامب بكدمات شديدة على يده اليسرى أثناء مغادرته دافوس أمس الخميس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لشبكة "سي إن إن" إن "السبب هو أن ترامب ضرب يده بطاولة التوقيع".

69728dd34c59b77d242d6c90.jpg


وأضافت: "خلال حدث مجلس السلام اليوم في دافوس، ارتطمت يد الرئيس ترامب اليسرى بزاوية طاولة التوقيع، مما تسبب له بكدمة زرقاء".

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض، في وقت سابق، أن "الرئيس وأطباءه قالوا سابقا إنه عرضة للإصابة بكدمات في اليدين بسبب تناوله للأسبرين".

69728dd34c59b77d242d6c91.jpg

وأشارت "سي إن إن" إلى أنه "في بداية مراسم توقيع ميثاق مجلس السلام، لم تظهر أي كدمات واضحة على يد ترامب، إلا أن الكدمات أصبحت ملحوظة بعد حوالي عشر دقائق، عندما كان يجلس إلى الطاولة ويوقع عدة وثائق".

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها كدمات على يد ترامب، ففي شهر أغسطس من العام الماضي أثارت كدمة على يده اليمنى، كانت مغطاة بطبقة كثيفة من كريم الأساس، فضول وسائل الإعلام والتكهنات حول صحته.

 

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#البيت الأبيض #دافوس #مجلس السلام #إصابة ترامب #طاولة التوقيع

