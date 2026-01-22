"فرانس برس" تطالب بإجراء تحقيق في اغتيال الصحفي عبد الرؤوف شعث

متابعة/ فلسطين أون لاين

طالبت وكالة فرانس برس بإجراء تحقيق شامل وشفاف في استشهاد المصور الصحافي المتعاون مع الوكالة في قطاع غزة، عبد الرؤوف شعث والذي استشهد يوم الأربعاء في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركبة صحفيين وسط قطاع غزة.

وقالت الوكالة في بيان لها يوم الخميس: "لقد قُتل عدد كبير جدا من الصحفيين المحليين في قطاع غزة خلال العامين الماضيين، بينما لا يزال الصحفيون الأجانب غير قادرين على دخول القطاع بحرية".

وأعربت الوكالة عن حزنها العميق لاستشهاد المصور الصحفي عبد الرؤوف شعث البالغ من العمر 34 عاما، والذي كان يعمل مصورا متعاونا منتظما مع وكالة فرانس برس لمدة عامين تقريبا، وكان محبوبا جدا من قبل فريق وكالة فرانس برس الذي يغطي أخبار غزة.

واستشهد شعث أمس الأربعاء مع زميليه الصحفيين أنس غنيم ومحمد صلاح قشطة في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين إلى 260 صحفياً منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك عقب الإعلان عن اغتيال الصحفيين عبد الرؤوف سمير شعت، ومحمد صلاح قشطة، وأنس عبد الله غنيم، الذين ارتقوا أثناء عملهم الصحفي مع عدة وسائل إعلام في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأدان المكتب الحكومي، بأشد العبارات الاستهداف المتواصل للصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، داعياً الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكافة الأجسام الصحفية حول العالم إلى إدانة هذه الجرائم وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والمهنية.

كما حمّل الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له المسؤولية الكاملة، مطالباً المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بالعمل الصحفي بالتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وحماية الصحفيين، وملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.

المصدر / وكالات