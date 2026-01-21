فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يهدم منزلًا غربي رام الله

الإعجاز البياني في القرآن.. جمال الكلمة وروعة التعبير

شهيد في قصف الاحتلال مركبة جنوبي لبنان

معركة خفية في أنفك.. لماذا يُرهق الزكام بعض الناس دون غيرهم؟

الدنمارك: ترامب لا يستبعد استخدام القوة العسكرية ضد غرينلاند

الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار للمرة الأولى

"بمشي كتير ورجلي بيوجعوني".. كيف تحوّل مشوار المدرسة في غزة من رحلة آمنة إلى معركة بقاء؟

إقامة مستوطنة "عش الغراب".. تصعيد ممنهج يقطّع أوصال بيت لحم

"ديب سيك" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي متقدم للبرمجة

الاحتلال يُواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النَّار في غزَّة

معركة خفية في أنفك.. لماذا يُرهق الزكام بعض الناس دون غيرهم؟

21 يناير 2026 . الساعة 10:44 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية

الإجابة، كما تكشفها الأبحاث الحديثة، لا تتعلق بقوة فيروس البرد نفسه، بل بكيفية تفاعل خلايا الأنف معه منذ اللحظة الأولى.

عندما يدخل فيروس البرد إلى مجرى الهواء الأنفي، تبدأ الخلايا سباقًا سريعًا للدفاع عن الجسم. فإذا استجابت بإفراز بروتين مناعي يُعرف باسم الإنترفيرون في الوقت المناسب، يتم احتواء الفيروس قبل أن ينتشر، ولا يُصاب إلا عدد قليل من الخلايا، فتكون الأعراض خفيفة وسريعة الزوال. أما إذا تأخر هذا الرد، فإن الفيروس يجد فرصته للانتشار، فتشتعل الاستجابة الالتهابية، ويزداد إفراز المخاط، وتتباطأ حركة الأهداب المسؤولة عن تنظيف الأنف، فتظهر أعراض مزعجة قد تتفاقم إلى سعال وضيق في التنفس.

وباستخدام نماذج دقيقة تحاكي الممرات الهوائية الأنفية خليةً خلية، استطاع الباحثون تتبع ما يحدث داخل الأنف بدقة غير مسبوقة، وفهم كيفية تنسيق الجهاز المناعي لردوده المختلفة. هذا الفهم لا يفسر فقط اختلاف شدة الزكام بين الناس، بل يفتح الباب أمام علاجات مستقبلية لا تستهدف الفيروس مباشرة، بل تعمل على ضبط توقيت وقوة الاستجابة المناعية.

الخلاصة أن نزلة البرد ليست مرضًا بسيطًا كما نعتقد، بل معركة دقيقة تدور في الخفاء داخل أنوفنا، ونتيجتها هي التي تحدد إن كان الزكام سيمر بسلام… أم سيتركك منهكًا لأيام.

المصدر / وكالات
#برد #فيروس #مناعة #الجهاز المناعي #زكام #فيروس البرد #ضيق تنفس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة