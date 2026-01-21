طقس فلسطين: أجواء شديدة البرودة وتحذيراتٌ من الصقيع خلال الأيام المقبلة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا الى غائم باردا الى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة، وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

السبت: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط امطار خفيفة فوق بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت الأرصاد الجويّة، المواطنين والمزارعين خلال ساعات ليلة وصباح الأربعاء من خطر تشكل الصقيع في مناطق واسعة من البلاد ومن خطر التزحلق على الطرقات .

