احتجاز "ممثل إسرائيلي" في كندا بناء على شكوى "هند رجب"

احتجزت السلطات الكندية، ليلة أمس الاثنين، الممثل والكوميدي "الإسرائيلي" "غاي هوشمان" لعدة ساعات في مطار "تورنتو"، وذلك عقب شكوى قانونية تقدمت بها مؤسسة هند رجب بتهمة بالتحريض على الفلسطينيين ودعم جرائم الإبادة في قطاع غزة.

ووصل هوشمان إلى مدينة تورنتو لإحياء حفل أمام الجالية اليهودية، قبل أن يتم احتجازه فور وصوله إلى المطار، حيث خضع لاستجواب مطوّل استمر قرابة ست ساعات، على خلفية الشكوى المقدمة ضده.

وجاء احتجاز "هوشمان" بناءً على دعوى رفعتها مؤسسة هند رجب، وهي منظمة حقوقية مقرها بروكسل، تعمل على ملاحقة "الإسرائيليين" المتورطين في جرائم الإبادة "الإسرائيلية" في قطاع غزة قانونيًا في الدول التي تسمح تشريعاتها بذلك.

وأشارت المؤسسة إلى أن "هوشمان" دأب عبر تصريحاته ومحتواه العلني على التحريض على العنف، وتمجيد الحرب، وتشجيع الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وأُطلق سراح "هوشمان" لاحقًا، عقب تدخل وزير الخارجية "الإسرائيلي" "جدعون ساعر"، إضافة إلى القنصل "الإسرائيلي" في كندا، وفق ما أوردته مصادر إعلامية.

وفي تغريدة نشرتها على منصة "إكس"، أكدت مؤسسة هند رجب أن "هوشمان" ممثل كوميدي "إسرائيلي" يروج للحرب ويحرض على العنف ويمجد العدوان على غزة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يظهر في "تورنتو" يوم الأحد المقبل، ومعلنة نيتها مواصلة الإجراءات القانونية بحقه.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لملاحقة جنود الاحتلال والمسؤولين "الإسرائيليين" المتورطين في جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الوطني والدولي.

يُذكر أن مؤسسة هند رجب تأسست في شباط/ فبراير 2024، وتتخذ من العاصمة البلجيكية "بروكسل" مقرًا لها، وقد برز اسمها خلال الفترة الماضية كإحدى أبرز الهيئات الحقوقية الأوروبية المتخصصة في تقديم دعاوى قضائية ضد "إسرائيليين" بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

المصدر / وكالات