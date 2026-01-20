وزارة التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في موريتانيا للطب والدكتوراة 2025/2026

فلسطين أون لاين

20 يناير 2026 . الساعة 10:18 بتوقيت القدس
منح دراسية (صورة تعبيرية)

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي إعلاناً جديداً للطلبة الراغبين في متابعة دراساتهم العليا، حيث تتوفر مجموعة من المنح الدراسية في موريتانيا للعام الأكاديمي 2025/2026. تشمل هذه الفرص تخصصات نوعية في درجة الاختصاص العالي في الطب ودرجة الدكتوراة.

روابط التقديم والمعلومات

 تفاصيل المنحة: يمكنك الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة، اضغط هنا

- الطلب الإلكتروني: لتقديم طلبك مباشرة عبر البوابة الإلكترونية، اضغط هنا

إجراءات التقديم والمواعيد النهائية

أولاً: لطلبة الضفة الغربية

يجب تقديم الطلب إلكترونياً مع إرفاق الوثائق المطلوبة كافة، ثم التوجه لتسليم الأوراق مصدقة حسب الأصول في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 25/01/2026، وذلك في مقر الوزارة برام الله أو المكاتب التابعة لها في نابلس والخليل.

ثانياً: بخصوص طلبة قطاع غزة

نظراً للظروف الراهنة، يتوجب على طلبة غزة تقديم الطلب إلكترونياً ورفع الوثائق عبر الموقع في موعد أقصاه 25/01/2026. ويتم تأجيل تسليم النسخ الورقية إلى حين عودة الدوام الرسمي في مقر الوزارة بالقطاع، مع التأكيد على أن عدم التقديم الإلكتروني يلغي فرصة الطالب في المنافسة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#منح دراسية #دراسة الطب #منح في موريتانيا

