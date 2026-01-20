"الأونروا": لم يبقَ للوكالة أي مقرات أو مكاتب بفعل قرارات "إسرائيل"

أكد المتحدث باسم الأونروا، عدنان أبو حسنة، يوم الثلاثاء، أنَّ "إسرائيل" تقوم بعمليات هدم وترفع العلم الإسرائيلي فوق مقار الوكالة في القدس.

وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية تابعتها " "، إنه " لم يسبق لأي دولة في العالم أن أنزلت علم الأمم المتحدة من مكاتبها كما تفعل إسرائيل".

وأشار إلى أن جرافتين للاحتلال الإسرائيلي تشاركان في عمليات هدم مقر الأونروا في الشيخ جراح.

وأضاف "نتوقع مصادرة "إسرائيل" لمعهد التدريب في قلنديا الذي خرَّج عشرات آلاف الخبراء والفنيين"

وتابع "لم يبقَ للوكالة أي مقرات أو مكاتب أو معاهد على الأرض بفعل قرارات "إسرائيل"".

وكان الكنيست قد صادق، في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا، ليدخل حيز التنفيذ مباشرة، بأغلبية 59 صوتا مقابل 7، في خطوة اعتبرتها المحافظة انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار 302 الذي أنشأ الأونروا لضمان تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حتى التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024 أقر الكنيست بشكل نهائي حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين