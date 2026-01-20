طقس فلسطين: أجواء باردة وغائمة جزئيًا

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الثلاثاء، أن تتأثر البلاد بمرتفع جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويكون الجو بارداً إلى شديد البرودة ويتوقع تشكل الصقيع في مناطق واسعة من البلاد.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات الليل والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة نتيجة لتأثر البلاد بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة حيث يتوقع تشكل الانجماد والصقيع في مناطق واسعة من البلاد خلال ساعات الليل، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدًا الأربعاء، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم باردا إلى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

