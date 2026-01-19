الأونروا تحذر من مستويات قياسية لانتشار الأمراض في غزة

فلسطين أون لاين

19 يناير 2026 . الساعة 20:33 بتوقيت القدس
لازاريني
متابعة/ فلسطين أون لاين

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من مستويات قياسية لانتشار الأمراض في قطاع غزة، بسبب موجات البرد وحرمان الأطفال من اللقاحات، وسط انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر ومنع إدخال المساعدات الأساسية، بما فيها الطبية.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، في بيان، اليوم الاثنين، إنه "في خضم ما يزيد على عامين من الحرب (الإسرائيلية) على قطاع غزة، حُرم الأطفال مرارا وتكرارا من اللقاحات الضرورية لحمايتهم من الأمراض التي يمكن الوقاية منها".

وأضاف أن "طقس الشتاء القاسي يحكم قبضته على غزة، بما يرافق ذلك من البرد الشديد والأمطار الغزيرة والفيضانات، ما يُفاقم من مخاطر انتشار الأمراض التي بلغت بالقطاع مستويات قياسية أصلا".

وأوضح أن "سوء أوضاع المياه والصرف الصحي في مراكز الإيواء المكتظّة، وانهيار النظام الصحي عوامل تساهم في انتشار الأمراض في القطاع".

وأشار إلى أن "فرق الأونروا بدأت أمس الأحد، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية وشركاء محليين، بالجولة الثانية من حملة تطعيم استدراكية للأطفال دون سن الثالثة"، ممن فاتتهم اللقاحات الأساسية على مدار عامين من حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وقال لازاريني إن "الأونروا تواصل العمل على إنقاذ الأرواح في غزة".

المصدر / وكالات
