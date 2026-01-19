الاحتلال يصدر قرارًا عسكريًا لإزالة أشجار في كفر مالك شرق رام الله

أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرارًا عسكريًا جديدًا يقضي بإزالة طبقة شجرية تمتد على مساحة 35 دونماً من أراضي كفر مالك شرق رام الله.

وأفاد الناشط في البلدة جهاد القاق في تصريحات صحفية تابعتها "فلسطين أون لاين"، يوم الاثنين، بأن الأراضي المستهدفة محددة في خرائط مرفقة ومعلّمة باللون الأحمر، وتشمل أراضي زراعية تعود للمواطنين، حيث سيتم الشروع بإزالة الغطاء النباتي ونقل أشجار، من بينها أشجار زيتون، كجزء من الإجراءات المقررة.

وأشار إلى أن القرار يمنح جيش الاحتلال صلاحية تنفيذ الأعمال خلال مدة زمنية قصيرة، مع إتاحة المجال لأصحاب الأراضي المتضررين لتقديم اعتراضاتهم خلال 24 ساعة فقط من موعد تنفيذ الجولة الميدانية، عبر مديرية الارتباط والتنسيق.

كما ينص القرار على أن هذه التعليمات تدخل حيّز التنفيذ فور صدورها، وقد تم توقيعها من قبل قائد قوات جيش الاحتلال أمس الأحد.

وبين القاق أن أكثر من 10 عائلات ستتضرر جراء هذا الإجراء التعسفي الذي يستهدف الأراضي الزراعية وحقوق أصحابها تحت ذرائع أمنية، لافتا إلى أن المجلس القروي بالتعاون مع أصحاب الأراضي ماضون باتخاذ الإجراءات القانونية والاعتراض على القرار.

ويوم الجمعة، جرَّفت قوات الاحتلال شارعا في بلدة كفر مالك شرقي رام الله، وسط الضفة الغربية، مُخلفةً دماراً واسعًا في البنية التحتية خلال اقتحام واسع للبلدة.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 23,827 اعتداءً بحق المواطنين وممتلكاتهم في مختلف المحافظات بالضفة الغربية خلال العام المنصرم، ما يعكس ارتفاعا قياسيا في عدد الاعتداءات المسجلة في عام واحد.

وارتكب جيش الاحتلال من إجمالي الاعتداءات المرصودة 18384 انتهاكاً، فيما ارتكب المستوطنون 4723، ونفذت الجهتان معا 720 اعتداء.

وتوزعت هذه الاعتداءات بين 1382 اعتداء على قطاع الأراضي والمزروعات، و16664 على الأفراد، و5398 على الممتلكات، وفقاً لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات