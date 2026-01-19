لهذا السبب.. سيناتور أمريكي يُحذِّر من اندلاع حربٍ مع "الناتو"

قال عضو الكونغرس الجمهوري الأمريكي مايكل ماكول، إن احتمال قيام الرئيس دونالد ترامب باحتلال جزيرة غرينلاند عسكريا، سيعني حربًا مع حلف شمالي الأطلسي.

وأضاف ماكول في تصريحات، أمس الأحد، على قناة "أي بي سي" الأمريكية، أن الولايات المتحدة قد يكون بإمكانها شراء غرينلاند، لكن أي خيار عسكري سيكون له عواقب جدية،.

وتابع "إذا أراد ترامب شراء غرينلاند فهذا موضوع مختلف. أما إذا شرع في احتلال عسكري، فهذا سيفعِّل المادة الخامسة من اتفاقية الناتو بشكل كامل، وسيؤدي عمليا إلى حرب مع الحلف.

وحذَّر من أنه في حال حدوث هكذا تطورات، فإن ذلك سيعني القضاء بشكل كامل على "الناتو".

وأعلن ترامب مرارا أن بلاده "تحتاج إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي" وأنها "ضرورية لبناء القبة الذهبية".

وعقب اجتماع في واشنطن بين وزراء خارجية الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند، صرحوا بأن الخلافات الجوهرية لا تزال قائمة، وأن "رغبة الولايات المتحدة في السيطرة على غرينلاند واضحة".

وتتبع غرينلاند للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتعتبر أكبر جزيرة في العالم، ولها موقع مركزي في القطب المتجمد الشمالي، الذي يكتسب أهمية متزايدة نظرا لذوبان الجليد بسبب أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة.

وتقع غرينلاند، إحدى المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في مملكة الدنمارك إضافة إلى جزر فارو، على بعد أكثر من 2900 كيلومتر عن الدنمارك.

وكان ترامب طرح في السابق فكرة شراء غرينلاند من الدنمارك خلال ولايته الأولى كرئيس، لكن حكومة الجزيرة رفضت الفكرة، وقالت في ذلك الوقت إنها "ليست للبيع".

ومنذ عودته إلى السلطة قبل عام، يتحدث الرئيس الأميركي بشكل متكرر عن السيطرة على الجزيرة الشاسعة الواقعة بين أميركا الشمالية وأوروبا، مبررا ذلك باعتبارات "أمن قومي".

