الاحتلال ينفِّذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الاثنين، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات طالت شبانًا وأطفالًا، عقب دهم منازل المواطنين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان قسام أبو غليون قرب حاجز بيت فوريك شرق المدينة، وعمرو الطيراوي من محيط مخيم بلاطة، وأحمد هزيم من طريق حاجز بيت فوريك، وفارس كلبونة من المدينة، إضافة إلى اعتقال الشاب رامز أشرف عبد العزيز من بلدة كفر قليل.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد فرحات أبو الرب خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب المدينة.

أما في محافظة طولكرم، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ضياء عبد الغني من بلدة عنبتا شرق المدينة، إضافة إلى اعتقال الشابين حمودة الكسبة وعمر العوفي من بلدة عتيل شمال طولكرم.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير شمال المدينة واعتقلت الطفل وسيم المطور، والطفل مراد فتحي الفروخ، والطفل محمد مطور (13 عامًا) ، كما اعتقلت من مدينة الخليل المواطنين وائل الطويل، وأمير خيري أبو حديد، ومكافح أبو داود، وناصر حسين الأطرش، وحسام المحتسب، إضافة إلى اعتقال الشاب محمد درويش حلايقة من بلدة الشيوخ.

وفي محافظة بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم واعتقلت المواطنين جمال موسى ردايدة، وعبد الله حسين ردايدة من بلدة العبيدية، إضافة إلى اعتقال محمد أكرم علاء الدين، وعبد الكريم محمد زواهرة، وسيف محمد علاء الدين من قرية المعصرة، وإسماعيل منير فواغرة من قرية واد رحال.

يؤكد مكتب إعلام الأسرى أن استمرار حملات الاعتقال الواسعة، لا سيما بحق الأطفال، يعكس تصعيدًا خطيرًا في سياسة القمع الجماعي التي ينتهجها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ويشكّل انتهاكًا واضحًا لكافة المواثيق الدولية والإنسانية.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى