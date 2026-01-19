إجراء قرعة أول بطولة كروية في غزة بعد حرب الإبادة

أجرى اتحاد الكرة أمس، قرعة البطولة التنشيطية الخماسية لأندية الدرجتين الممتازة والأولى بمشاركة 24 نادياً والمقرر أن تنطلق مطلع فبراير المقبل على ملاعب أندية فلسطين، اتحاد دير البلح، وخدمات النصيرات.

ورحب مسير أعمال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم صلاح أبو العطا، بمندوبي الأندية، متمنياً التوفيق للأندية المشاركة في البطولة التنشيطية.

وأشار إلى أن بطولة غزة التنشيطية تحمل رسائل أمل وتحدٍّ، وتعكس روح الوحدة والتكاتف بين مكوّنات الحركة الرياضية الفلسطينية، مؤكداً أن اتحاد الكرة سيبذل كل ما في وسعه لتوفير الإمكانيات اللازمة وضمان نجاح البطولة.

وقال أبو العطا إن البطولة تأتي ضمن خطة التعافي التي أقرها جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لإعادة النشاط الرياضي تدريجياً بعد حرب الإبادة التي شنها الاحتلال بحق الحركة الرياضية الفلسطينية منذ ما يزيد على العامين، والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية الرياضية واستشهاد أكثر من 1000 رياضي من أبناء الحركة الرياضية عدد كبير من منهم من لاعبي ومدربي كرة القدم.

وثمّن دور نادي خدمات النصيرات في احتضان الفعاليات التي ينظمها اتحاد الكرة وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لاستضافة اجتماعات الاتحاد، مثمناً تجاوب ناديي اتحاد دير البلح وفلسطين الرياضي على استضافة مباريات البطولة.

وأكد أبو العطا أن اتحاد الكرة يعمل على وضع خطة كاملة من أجل إعادة النشاط الرياضي بشكل تدريجي في المحافظات الجنوبية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الأنشطة والفعاليات الرياضية.

المصدر / فلسطين أون لاين