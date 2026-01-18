تعرّف إلى الجنرال «جاسبر جيفرز» قائد قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة

غزة/ جمال غيث:

أعلن البيت الأبيض تعيين الجنرال في القيادة الوسطى الأمريكية، جاسبر جيفرز، قائدًا لقوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.

يعمل الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز في الجيش الأمريكي منذ أكثر من 25 عامًا، بدأت مسيرته العسكرية عقب تخرّجه في معهد فيرجينيا للفنون التطبيقية وجامعة ولاية فرجينيا عام 1996، حيث كُلّف حينها بمهمة ضابط مشاة، قبل أن ينتقل سريعًا إلى تولّي مناصب قيادية متعددة داخل وحدات النخبة في الجيش الأمريكي.

وبدأ جيفرز خدمته قائدًا لفصيلة بندقية وضابط عمليات في فوج المشاة (4-31) في فورت درام بولاية نيويورك، ثم انتقل إلى قيادة فصيلة في الكتيبة الأولى من فوج المشاة (75) في مطار هانتر بولاية جورجيا، وهي من أبرز وحدات المشاة الهجومية في الجيش الأمريكي.

وعقب إكماله دورة ضباط المشاة المتقدّمة في فورت بينينغ، عُيّن في فورت لويس بولاية واشنطن قائدًا لسرية وضابط عمليات جوية في فوج المشاة (1-5)، ضمن لواء سترايكر القتالي (1/25 SBCT).

كما تولّى قيادة سرية ومنصب ضابط عمليات في الكتيبة الثانية من فوج المشاة (75)، حيث شارك في مهمات ميدانية متعددة دعمًا للعمليات العسكرية الأمريكية في العراق.

وبعد تخرّجه من دورة ضباط القيادة والأركان العامة في فورت ليفنوورث، شغل جيفرز مناصب قيادية في قيادة العمليات الخاصة للجيش الأمريكي في فورت براغ بولاية نورث كارولاينا، قبل أن يتسلّم قيادة فريق القتال الأول للواء سترايكر – الفوج الثاني من فرقة المشاة السابعة.

وعمل مستشارًا لقائد عملية «الدعم الحازم» في أفغانستان، ثم قاد لواءً عسكريًا خلال عملية «العزم الصلب» في العراق وسوريا، التي استهدفت تنظيم الدولة.

وعقب عودته إلى الولايات المتحدة، انتقل إلى فورت ستيوارت بولاية جورجيا، حيث شغل منصب نائب قائد المناورة في فرقة المشاة الثالثة.

ولاحقًا، تولّى جيفرز قيادة القيادة المركزية للعمليات الخاصة، بعد أن شغل منصب نائب المدير في هيئة الأركان المشتركة للعمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

ويحمل الجنرال جيفرز عددًا من الأوسمة العسكرية، من بينها وسام الاستحقاق والنجمة البرونزية للشجاعة، إلى جانب عدة ميداليات وشارات تقدير، تكريمًا لخدمته الميدانية والقيادية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

المصدر / فلسطين أون لاين