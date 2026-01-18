الصحة تعلن استئناف حملة التطعيم الاستدراكية للأطفال دون الثالثة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الأحد، استئناف حملة التطعيم الاستدراكية لتعزيز البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال دون سن الثالثة، ابتداءً من يوم الأحد 18 يناير/كانون الثاني الجاري، ولمدة عشرة أيام.

وقالت الوزارة إن الحملة تُنفّذ بالشراكة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية، في إطار الجهود الرامية إلى حماية الأطفال من الأمراض الوبائية.

وأوضحت أن الحملة ستُنفّذ عبر نحو 130 مركزًا صحيًا تابعًا لوزارة الصحة والأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني، إلى جانب مؤسسات أهلية ودولية عاملة في مختلف محافظات قطاع غزة.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى التعاون مع الفرق الصحية، واصطحاب أطفالهم لاستكمال الجرعات التطعيمية التي فاتتهم، مع إحضار بطاقة التطعيم – إن وجدت – لضمان توثيق الجرعات بشكل دقيق.

وأكدت الوزارة أن التطعيم يشكّل خط الدفاع الأول في مواجهة الأوبئة والأمراض التي تهدد حياة الأطفال، خاصة أولئك الذين حُرموا من الحصول على اللقاحات الأساسية في مواعيدها.

