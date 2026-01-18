إصابات في خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر شن هجمات ميدانية وغارات جوية وعمليات نسف لمبانٍ سكنية، إلى جانب استهداف مناطق يقطنها نازحون، وذلك رغم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة والانتقال إلى مرحلة لاحقة.

وأفاد المستشفى المعمداني بوصول مصابين بنيران مسيرة للاحتلال في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما أصيب مواطنان أحدهما طفلة برصاص جيش الاحتلال في مواصي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لعدد من المباني السكنية المتبقية شرقي مدينة غزة باستخدام المتفجرات، فيما أطلقت آلياته العسكرية نيرانها باتجاه حي التفاح وبلدة جباليا شمالي القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مناطق واسعة في الشمال.

وأسفرت الهجمات عن إصابة سيدة ورجل في مخيمي رحمة والخير جنوبي مدينة خانيونس، بحسب مصادر طبية.

كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال فجّرت مباني سكنية في مدينة رفح جنوبي القطاع، في وقت كثفت فيه آليات الجيش إطلاق النار شرقي مخيم البريج وسط غزة.

ووفق معطيات رسمية، استشهد 464 فلسطينيًا وأصيب 1275 آخرون، إضافة إلى انتشال جثامين 712 شهيدًا، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 71,548 شهيدًا و171,353 مصابًا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم السبت، ارتفاع عدد شهداء البرد القارس منذ بدء فصل الشتاء إلى 8، عقب استشهاد رضيعة تبلغ من العمر 27 يومًا، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية وانعدام وسائل التدفئة داخل القطاع المحاصر.

سياسيًا، كشفت وكالة رويترز أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا نظيره التركي رجب طيب أردوغان للانضمام إلى ما يُعرف بـ"مجلس السلام" في غزة بصفته عضوًا مؤسسًا، فيما تدرس القاهرة توجيه دعوة مماثلة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

في الأثناء، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين أن إدارة ترامب تبدي صبرًا محدودًا حيال اعتراضات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على المضي قدمًا في المرحلة الثانية من الخطة الأميركية الخاصة بقطاع غزة.

وأوضح مسؤول أميركي أن نتنياهو لم يُستشر في تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مؤكدًا أن واشنطن قررت التعامل مع الملف وفق رؤيتها الخاصة، متجاوزةً الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن.

