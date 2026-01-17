إصابات واعتقالات واقتحامات بالضفة ومستوطنون يهاجمون قرية جنوبي نابلس

أُصيب عدد من الفلسطينيين، مساء يوم السبت، جراء هجوم نفّذه مستوطنون على قرية يتما جنوب نابلس، فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سلسلة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين بحماية عسكرية.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين من مستوطنة “راحليم” اقتحموا أطراف قرية يتما، وهاجموا منازل فلسطينيين، واعتدوا على عدد من المواطنين برشهم بغاز الفلفل، عُرف منهم بشار صنوبر، ومحمد نعيم صنوبر ونجله نعيم، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال وتنتشر في المنطقة لتأمين انسحاب المستوطنين.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء السبت، الشابين محمود جهاد دار صالح (30 عامًا) ومحمد رياض دار صالح (30 عامًا)، بعد مداهمة محل تجاري خلال اقتحامها قرية عابود شمال غرب المدينة. كما اقتحمت القوات قرية دير عمار غرب رام الله دون تسجيل اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي المغير وكفر مالك شمال شرق رام الله، حيث انتشرت في الشوارع وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام، وفق ما أفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، من دون أن يُبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي شرق رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من بلدة سلواد، واستولت على مركبته، فيما لم تُعرف هويته بعد، بحسب مصادر محلية.

وفي شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال المواطن فادي جعرون، بعد اقتحام ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، ومداهمة منزله في الشارع الغربي للضاحية.

وفي جنوب الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، حيث داهمت أحياء عدة، وأقامت حواجز عسكرية على مداخل المنطقة، ما أعاق حركة المواطنين.

ويأتي ذلك في ظل إجراءات متكررة تشهدها المنطقة منذ فترة، تترافق مع اعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين على الأراضي الزراعية.

وتتعرض منطقة خلايل اللوز لاعتداءات متواصلة من المستوطنين، تشمل اقتحام الأراضي وقطع الأشجار ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، في محاولة لفرض وقائع استيطانية جديدة لصالح المستعمرات المقامة في محيطها.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون خلال العام الماضي 23,827 اعتداءً بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بينها 18,384 اعتداء نفذها جيش الاحتلال، و4,723 نفذها المستعمرون، إضافة إلى 720 اعتداءً مشتركا بين الطرفين.

المصدر / فلسطين أون لاين