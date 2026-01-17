فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابات واعتقالات واقتحامات بالضفة ومستوطنون يهاجمون قرية جنوبي نابلس

غوتيريش: قِيِم الأمم المتحدة تواجه تحديات

المرحلة الثانية.. خداع سياسي تتبناه أمريكا وتستغله (إسرائيل)

مصر تبحث مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة تسلم مهامها في القطاع

الأمين العام لحزب الله يعلن استعداد الحزب لخوض الانتخابات النيابية المقبلة

مكتب نتنياهو يعلن رفضه تركيبة "مجلس السلام" في غزة

الاحتلال يعتقل الصحافي الفلسطيني فاروق عليات

تحليل: قصف مفترق النابلسي يعرّي نوايا الاحتلال تجاه اتفاق وقف النار

حركة حماس تسلم إدارة غزة للجنة الوطنية لإدارة القطاع خلال أيام

وزيرة العدل الأميركية تتعهد بمواصلة "القتال من أجل إسرائيل"

غوتيريش: قِيِم الأمم المتحدة تواجه تحديات

17 يناير 2026 . الساعة 21:00 بتوقيت القدس
...
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن عام 2025 كان عاما "مليئا بالتحديات" بالنسبة للتعاون الدولي وقيم الأمم المتحدة.

وأشار، في خطاب ألقاه، يوم السبت، أمام الجمعية العام للأمم المتحدة، إلى أنه جرى خلال 2025 "خفض المساعدات، واتسعت فجوات عدم المساواة. وتسارعت وتيرة فوضى المناخ. وتم انتهاك القانون الدولي، وتكثفت حملات القمع ضد المجتمع المدني. وقُتل الصحفيون دون عقاب. وتعرض موظفو الأمم المتحدة للتهديدات مرارا وتكرارا، أو قُتلوا، أثناء أداء واجبهم".

وأضاف: "في الفضاء الإلكتروني، كافأت الخوارزميات الأكاذيب، وغذّت الكراهية، وزوّدت الأنظمة بأدوات قوية للسيطرة"، داعيا إلى نظام متعدد الأطراف "قوي ومتجاوب ومزود بالموارد الكافية" لمواجهة التحديات العالمية المترابطة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#أنطونيو غوتيريش #الأمين العام #للأمم المتحدة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة