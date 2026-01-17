غوتيريش: قِيِم الأمم المتحدة تواجه تحديات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن عام 2025 كان عاما "مليئا بالتحديات" بالنسبة للتعاون الدولي وقيم الأمم المتحدة.

وأشار، في خطاب ألقاه، يوم السبت، أمام الجمعية العام للأمم المتحدة، إلى أنه جرى خلال 2025 "خفض المساعدات، واتسعت فجوات عدم المساواة. وتسارعت وتيرة فوضى المناخ. وتم انتهاك القانون الدولي، وتكثفت حملات القمع ضد المجتمع المدني. وقُتل الصحفيون دون عقاب. وتعرض موظفو الأمم المتحدة للتهديدات مرارا وتكرارا، أو قُتلوا، أثناء أداء واجبهم".

وأضاف: "في الفضاء الإلكتروني، كافأت الخوارزميات الأكاذيب، وغذّت الكراهية، وزوّدت الأنظمة بأدوات قوية للسيطرة"، داعيا إلى نظام متعدد الأطراف "قوي ومتجاوب ومزود بالموارد الكافية" لمواجهة التحديات العالمية المترابطة.

المصدر / فلسطين أون لاين