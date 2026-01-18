منخفض جوي ماطر يبدأ اليوم الأحد يعقبه برد قارس وصقيع منتصف الأسبوع

تُظهر أحدث الخرائط الجوية تأثر البلاد بمنخفض جوي ماطر يبدأ تأثيره الفعلي فجر وصباح يوم الأحد، حيث يُتوقع أن تشهد المناطق الشمالية أولى الهطولات المطرية، قبل أن تمتد تدريجيًا إلى مناطق واسعة من البلاد خلال ساعات الظهيرة والمساء.

وبحسب التوقعات، ستكون الأمطار متفاوتة الشدة وعلى فترات، مع تحذيرات من غزارة محلية في أجزاء من شمال وشمال غرب الضفة الغربية، إضافة إلى السفوح الغربية للمناطق الوسطى والجنوبية.

وفي قطاع غزة، يُتوقع هطول أمطار متفرقة تكون متوسطة الشدة في معظم الفترات، مع احتمال غزارتها مؤقتًا في مناطق محدودة، وترافقها رياح نشطة.

وتبدأ حدة المنخفض الجوي بالانحسار تدريجيًا يوم الاثنين، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات مطرية محلية وغير شاملة خلال ساعات النهار في بعض المناطق.

اعتبارًا من ليلة الاثنين/الثلاثاء، تتحول الأجواء نحو برودة شديدة مع اندفاع رياح قارية باردة، على أن تبلغ ذروة تأثيرها ليلة الثلاثاء وفجر الأربعاء.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل حاد، حيث تتراوح في القمم الجبلية بين 1 و3 درجات مئوية، فيما تسجل في بقية المناطق ما بين 4 و8 درجات.

وحذّرت الأرصاد الجوية من تشكّل الصقيع في المناطق الجبلية والسهول الداخلية نتيجة الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، داعية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، لا سيما من قبل المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.

المصدر / فلسطين أون لاين