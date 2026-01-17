ترامب يدعو أردوغان للمشاركة كعضو مؤسس في "مجلس السلام"

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إلى المشاركة كعضو مؤسس في "مجلس السلام" المسؤول عن ضمان الأمن وإعادة الإعمار في غزة.

وأفاد بذلك رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، يوم السبت، في تدوينة نشرها عبر منصة "إن سوسيال" التركية.

وقال دوران إن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قرر بموجب القرار رقم 2803، دعم الخطة الشاملة لإنهاء نزاع غزة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضاف: "في هذا الإطار، يتم إنشاء مجلس السلام وهيئاته التي ستتولى مسؤولية توفير الأمن في غزة وإعادة إعمارها".

وتابع: "في 16 كانون الثاني/ يناير 2026، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بصفته الرئيس المؤسس لمجلس السلام، رسالة دعا فيها رئيس جمهوريتنا السيد رجب طيب أردوغان إلى المشاركة كعضو مؤسس في مجلس السلام".

ومساء يوم الجمعة، أعلن البيت الأبيض، أعضاء ما أطلق عليه اسم "مجلس السلام" في غزة، إلى جانب الكشف عن تشكيل "مجلس غزة التنفيذي"، وذلك في إطار المساعي للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وأشار البيت الأبيض، في بيان، إلى أن الرئيس ترامب رحب بتشكيل "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، معتبرا ذلك "خطوة حيوية نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطته الشاملة لإنهاء الصراع في غزة".

وذكر البيان أنه "ولتحقيق رؤية مجلس السلام، الذي يترأسه ترامب، تم تشكيل مجلس تنفيذي تأسيسي يضم قادة يتمتعون بخبرات واسعة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والاستراتيجية الاقتصادية".

