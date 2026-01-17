خامنئي: الفتنة الأخيرة كانت أميركية وهدف الولايات المتحدة ابتلاع إيران

أكّد المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم السبت، أنّ الشعب الإيراني قصم ظهر الفتنة، مضيفاً أنّ "الشعب قال الكلمة النهائية عبر وحدته".

ووصف خامنئي في كلمة له بمناسبة المبعث النبوي الشريف، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"المجرم" بسبب ما ألحقه من الخسائر والأضرار والافتراءات التي وجّهها للشعب الإيراني، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة دعمت الفتنة في إيران كمقدمة لعمل أكبر كانت تريد تنفيذه.

وشدد على أنّ الفتنة الأخيرة كانت أميركية، وهدف الولايات المتحدة هو ابتلاع إيران، مؤكداً أنّ هذه الفتنة أُخمِدت على أيدي الناس والمسؤولين والعناصر الواعية.

وأضاف أنّ خصوصية هذه الفتنة عما سبقها من الفتن في البلاد أن الرئيس الأميركي تدخل فيها شخصياً وهدّد، وشجع مثيري الفتنة ودعمهم.

وأكد المرشد الإيراني خامنئي أنّ الأميركيين لا يستطيعون تحمّل وجود بلد بهذه الخصائص في هذا الموقع الجغرافي الحساس، وبهذه الإمكانات وهذا التقدّم العلمي والتكنولوجي، لافتاً إلى أنّه منذ بداية الثورة وحتى اليوم والأعداء يفكرون بإعادة إيران إلى هيمنتهم العسكرية والسياسية والاقتصادية، وأكد قائلاً: "هذا هو الهدف وهذه هي سياسة أميركا".

وأشار إلى اعتقال عدد كبير من متزعمي وقادة أعمال الشغب والتخريب المجرمين.

وأضاف في هذا السياق: "لا نقود البلاد الى حرب ولكن لن نتهاون مع المجرمين في الداخل".

وشهدت شوارع المدن الإيرانية، في الأيام الماضية، تظاهرات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، لكن سرعان ما تم استغلالها من قبل عناصر الشغب المسلح والقتل المتعمد بدعم من جهات خارجية على رأسها "الموساد" والولايات المتحدة، بهدف إشعال الفوضى وإسقاط النظام، وهو ما أكده المسؤولون الإيرانيون في مجمل تصريحاتهم وأثبتته التحقيقات والدلائل.

المصدر / وكالات