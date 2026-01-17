حماس: تفاخُر وزير الحرب بتدمير غزة اعترافٌ صريح بجرائم الإبادة الجماعية

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن تفاخر وزير الحرب يسرائيل كاتس بتدمير قطاع غزة وتهنئته جنوده المجرمين القتلة على هذه الجريمة، في ضوء ما كشفت عنه وسائل إعلام غربية حول حجم الدمار، يشكّل تأكيداً جديداً على الاستهتار غير المسبوق في التاريخ الحديث بكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية

وأوضح قاسم في تصريح صحفي، يوم السبت، أن ما يحدث في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية وعمليات تطهير عرقي يُعد جريمة مكتملة الأركان، وباعتراف علني وصريح من المجرم، ما يستوجب محاسبة حقيقية لكل منظومة الاحتلال التي تقف خلف هذه الجرائم.

وفي هذا السياق، كشف تحليل لصور أقمار صناعية حديثة، عن تغيرات ميدانية واسعة في قطاع غزة، بعد نحو 3 أشهر من إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الصور الحديثة تظهر ترسيخ انتشار جيش الاحتلال على طول ما يعرف بـ"الخط الأصفر" الذي بات يتوغل مئات الأمتار داخل المناطق الحمراء في غزة، كما توثق الصور توسع بؤر الدمار حتى خلال وقف إطلاق النار، لا سيما في جباليا والشجاعية، إضافة إلى ظهور مجمعات خيام جديدة في مناطق أخرى لإيواء عشرات آلاف النازحين.

وتشير المعطيات من الصور إلى سيطرة الاحتلال على نحو 54% من مساحة القطاع، مع تغييرات واضحة في أنماط السيطرة والأنشطة على الأرض.

كما تكشف الصور استمرار هدم مئات المباني قرب المستشفى الإندونيسي شمال غزة، بعضها غرب "الخط الأصفر"، مع اختلافات ملحوظة بين مسار الخط كما يعلنه الاحتلال، ومواقع الكتل الصفراء على الأرض، بما في ذلك في الشجاعية حيث تظهر الكتل على بعد نحو 300 متر غرب الخط المعلن.

المصدر / فلسطين أون لاين