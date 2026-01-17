قائد الأوركسترا العالمي يُلغي جميع التزاماته الفنية في "إسرائيل"

أعلن قائد الأوركسترا العالمي زوبين ميهتا (89 عاما) إلغاء جميع مشاريعه والتزاماته الفنية في "إسرائيل"، احتجاجًا على سياسات حكومة بنيامين نتنياهو والتعامل القمعي والعنيف مع الفلسطينيين، في ظل حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة والانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية.

وقال ميهتا، الذي قاد أوركسترا "إسرائيل" الفيلهارمونية على مدار 55 عاما، في مقابلة مع قناة India Today : "لا أستطيع فصل الموسيقى عن السياسة، وقد ألغيت جميع التزاماتي في "إسرائيل" هذا العام بسبب معارضتي لطريقة تعامل نتنياهو مع القضية الفلسطينية برمتها"، في إشارة واضحة إلى ما يجري من جرائم حرب وقتل واسع للمدنيين الفلسطينيين.

وأضاف أن على الفنانين والموسيقيين اتخاذ موقف أخلاقي في القضايا الكبرى، خصوصا عندما تتعلق بحروب وجرائم ضد الشعوب، مشددا على أن الصمت أو التجاهل لم يعد خيارا مقبولا في ظل ما يشهده قطاع غزة من دمار شامل وسقوط لآلاف الضحايا، إلى جانب سياسات القمع والاستيطان في الضفة الغربية.

ويعد موقف ميهتا من أكثر المواقف العلنية التي تصدر عن شخصية فنية عالمية ذات ارتباط تاريخي وثيق بالمؤسسة الثقافية الإسرائيلية حدةً، إذ سبق له في مناسبات عديدة التحذير من عزلة "إسرائيل" الدولية، قبل أن يربط هذه العزلة اليوم مباشرة بجرائم الحرب والانتهاكات بحق الفلسطينيين.

ويأتي قرار ميهتا في سياق تصاعد المقاطعة الثقافية والفنية لإسرائيل، مع تزايد الأصوات الدولية التي تحمّل حكومة نتنياهو مسؤولية ما يجري في غزة والضفة الغربية من قتل جماعي، وتهجير قسري، وتدمير ممنهج للبنية التحتية المدنية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وزوبين ميهتا قائد أوركسترا هندي عالمي، ولد في 29 نيسان 1936، ويعد أحد أبرز قادة الموسيقى الكلاسيكية الغربية في القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين. شغل مناصب قيادية رفيعة في كبرى أوركسترات العالم، بينها أوركسترا إسرائيل الفيلهارمونية كمدير موسيقي فخري، وأوركسترا لوس أنجلوس الفيلهارمونية ونيويورك الفيلهارمونية.

