الصحة في غزة تعلن استئناف حملة التطعيم الاستدراكية للأطفال

16 يناير 2026 . الساعة 17:19 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن استئناف حملة التطعيم الاستدراكية لتعزيز البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال دون سن الثالثة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، يوم الجمعة، أن الحملة ، والتي ستبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 18 يناير ولمدة عشرة أيام، بالتعاون والشراكة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية.

وبيّنت أن التطعيمات ستُقدَّم عبر 130 مركزاً صحياً تابعاً لوزارة الصحة والأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني، إضافة إلى عدد من المؤسسات الأهلية والدولية العاملة في محافظات قطاع غزة.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى التعاون مع الفرق الصحية واصطحاب أطفالهم لاستكمال الجرعات المفقودة، مع ضرورة إحضار بطاقة التطعيم إن وُجدت لضمان تسجيل الجرعات بشكل دقيق.

وأكدت الوزارة أن التطعيم يُعد خط الدفاع الأول ضد الأوبئة والأمراض التي قد تهدد حياة الأطفال الذين فاتتهم جرعات اللقاحات الأساسية.

#قطاع غزة #غزة #تطعيم الأطفال

