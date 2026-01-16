14 شهيدًا خلال 24 ساعة... وارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة في غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 14 شهيدًا و18 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة 11 صباح اليوم الجمعة، بينهم 12 شهيدًا جديدًا وشهيدان جرى انتشالهما، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأكدت الوزارة، في تقريرها اليومي الإحصائي، أن عددًا من الضحايا ما زالوا عالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات، مع استمرار عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف ونقص الإمكانيات والمعدات اللازمة لانتشال الشهداء من تحت الركام والمنازل المهدمة.

وبيّنت الوزارة أن حصيلة الضحايا منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول بلغت 463 شهيدًا و1,269 إصابة، إضافة إلى 712 حالة انتشال لجثامين شهداء كانوا تحت الركام.

وعلى صعيد الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفع العدد الإجمالي للشهداء إلى 71,455 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 171,347 إصابة.