70 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، في ذكرى الإسراء والمعراج رغم تضييقات الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن 70 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم معيقات وعراقيل الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال شابًا من داخل باحات المسجد الأقصى بعد انتهاء صلاة الجمعة.

وتوافد أهالي بلداتٍ عدة من الداخل الفلسطيني المحتل، يوم الجمعة، إلى المسجد الأقصى المبارك، للرباط فيه وأداء صلاة الجمعة، في ذكرى الإسراء والمعراج.

وانطلقت قوافل الحافلات من بلدات الداخل، نحو الأقصى، لأداء الصلوات والرباط فيه، تأكيدًا على التمسك بحق المسلمين في الوصول إلى المسجد وحمايته من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين.

وتزامن ذلك مع استمرار الدعوات المقدسية إلى المشاركة الواسعة في صلاتي الفجر والجمعة، والرباط في المسجد الأقصى، تأكيدًا على هويته الإسلامية، وتصديًا لمخططات الاحتلال الرامية إلى تغيير الواقع القائم.

وأكدت الدعوات أن الرباط في الأقصى يعكس وحدة الموقف الشعبي في الدفاع عن المقدسات، مشددة على ضرورة الحفاظ على الزخم الجماهيري لمواجهة الانتهاكات المتصاعدة بحق القدس وسكانها.



المصدر / فلسطين أون لاين