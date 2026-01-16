استشهاد طفل برصاص الاحتلال شرقي رام الله

ارتقى طفل شهيد، ظهر يوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية من منطقة الخلايل واندلعت مواجهات في منطقة، أطلقت خلالها الرصاص الحي بكثافة صوب المواطنين ما أدى إلى استشهاد الطفل محمد سعد سامي نعسان ( 14 عاما) إثر إصابته بالرصاص في الظهر والصدر.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين أثناء خروجهم من مسجد المغير الغربي عقب أداء صلاة الجمعة، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

ويشن المستوطنون بحماية قوات الاحتلال هجمة شرسة على القرية.

ومنذ ساعات الصباح الأولى اقتحم رعاة قطعان المستوطنين منطقة الخلايل جنوب القرية، وأطلقوا النار في محيطها، في اعتداء متكرر استهدف الأهالي وممتلكاتهم، تزامنا مع استفزاز واعتداء مباشر من أحد الرعاة على عائلة أبو همام في منطقة ذاتها.

المصدر / فلسطين أون لاين