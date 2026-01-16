فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يصعِّدون اعتداءاتهم على قرية المغير والاحتلال يعتقل متضامنين أجانب

شهيدان في غارتين للاحتلال على الجنوب اللبناني

صحيفة بريطانية تكشفُ بالأرقام ارتفاع وفيات الأمهات والمواليد الجدد في غزَّة

أهالي الداخل المحتل يشدّون الرّحال إلى المسجد الأقصى

محكمة استئناف أمريكية تلغي الإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل

شهداء وإصابات وعمليات نسف.. الاحتلال يواصل خروقاته في قطاع غزة

حمدان: المُقاومة التزمتْ بكلِّ بنود الاتفاق ومستعدُّون لتسليم إدارة القطاع إلى اللجنة الفلسطينية المستقلة

ماتشادو تقدِّم ميدالية نوبل للسلام لترامب والأخير يُعلِّق: يا لها من لفتة رائعة

الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة الغربية

مسؤول أممي: كل شخص في غزة محاطٌ بـ30 طنًّا من الأنقاض

"حماس": استمرار المجازر بحق أهالي غزة انتهاك متكرر لاتفاق وقف إطلاق النار

16 يناير 2026 . الساعة 13:10 بتوقيت القدس
...
شعار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن الاحتلال الإسرائيلي واصل خلال الساعات الماضية ارتكاب المجازر بحقّ أهالي قطاع غزة، عبر استهداف المنازل المدنية والمواطنين، في انتهاكٍ متكرر لاتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد قاسم في تصريح صحفي، يوم الجمعة، على أن هذا التصعيد الخطير تزامن مع إعلان الوسطاء تشكيل حكومة تكنوقراط والدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، وكذلك مع إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن تشكيل “مجلس السلام”، بما يؤكّد استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياسة تخريب اتفاق وقف الحرب وتعطيل الجهود المعلنة لتثبيت الهدوء في غزة.

وأوضح، أن هذه الخروقات الصهيونية المتواصلة تضع الوسطاء والدول الضامنة التي شاركت في مؤتمر شرم الشيخ، أمام مسؤولياتها في ممارسة الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته، والالتزام بما جرى الاتفاق عليه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اتفاق وقف إطلاق النار #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة