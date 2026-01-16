حمدان: المُقاومة التزمتْ بكلِّ بنود الاتفاق ومستعدُّون لتسليم إدارة القطاع إلى اللجنة الفلسطينية المستقلة

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان، أنَّ الجانب الإسرائيلي يواصل تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار بخروقاته المتواصلة لبنوده، مطالبًا الإدارة الأمريكية بإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال حمدان في تصريحات صحفية، أمس الخميس، إنَّ "الكرة الآن في ملعب ترمب وويتكوف، وعلى واشنطن أن تظهر عمليا مدى الالتزام الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار".

وشدد على أنَّ المقاومة التزمت بكل بنود اتفاق وقف إطلاق النار رغم إجحافه، مؤكدًا أن المقاومة مستعدة لتسليم إدارة القطاع إلى اللجنة الفلسطينية المستقلة التي توافقت عليها كافة الفصائل.

وأوضح حمدان، أنَّ اغتيال القيادي القسامي محمود الحولي تصعيد خطير ويكشف عن نوايا إسرائيلية خطيرة.

وأشار إلى هذا الاغتيال يأتي في سياق محاولات الاحتلال تعطيل الاتفاق والتهرب من استحقاقاته، بالتوازي مع استمرار الخروقات الإسرائيلية وعدم الالتزام ببنود المرحلة الأولى، وعلى رأسها وقف إطلاق النار الكامل وفتح معبر رفح وإدخال المساعدات والوقود.

وبشأن دعوات نزع سلاح المقاومة، اعتبر القيادي في حماس أن هذا الطرح يتجاهل جوهر القضية، مؤكدا أن المقاومة نتاج مباشر للاحتلال، وأن أي نقاش حول السلاح يجب أن يبدأ بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية ذات سيادة، تكون المقاومة جزءا من منظومتها الدفاعية.

وقال حمدان إن تعامل المجتمع الدولي مع ما يجري في غزة لا يزال دون مستوى الجريمة المرتكبة، معتبرا أن العجز عن فرض تنفيذ الاتفاق وفتح المعابر وإدخال الإغاثة يعكس أزمة حقيقية في المنظومة الدولية، محذرا من أن استمرار هذا الفشل ستكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار العالمي.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي حتى ظهر أمس الخميس، 1244 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال المرحلة الأولى منه، ما أسفر عن 1760 شهيدًا وجريحًا ومعتقلًا.

المصدر / فلسطين أون لاين