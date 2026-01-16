ماتشادو تقدِّم ميدالية نوبل للسلام لترامب والأخير يُعلِّق: يا لها من لفتة رائعة

أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الخميس بـ"اللفتة الرائعة" لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو التي قدمت له ميدالية جائوة نوبل للسلام خلال اجتماعهما في البيت الأبيض.

وكتب على منصته "تروث سوشال"، "قدّمت لي ماريا جائزة نوبل للسلام التي حازتها تقديرا للعمل الذي أنجزته. يا لها من لفتة رائعة تعكس الاحترام المتبادل. شكرا لكِ يا ماريا!".

وفي وقت سابق، أعلنت زعيمة المعارضة الفنزويلية أنها "قدمت" ميدالية جائزة نوبل للسلام التي حازتها لترامب رغم استبعادها من استراتيجية واشنطن المتعلقة بفنزويلا.

وقالت ماتشادو لمحطة "فوكس نيوز"، "هو يستحقها. لقد كانت لحظة مؤثرة جدا".

وقالت ماتشادو للصحافيين خارج مبنى الكابيتول عقب اجتماعها مع ترامب في البيت الأبيض، "لقد قدمت لرئيس الولايات المتحدة ميدالية جائزة نوبل للسلام".

وخلال الزيارة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن ترامب كان يتطلع إلى لقاء ماتشادو، لكنه يتمسك بتقييمه "الواقعي" بأنها لا تحظى حاليا بالدعم اللازم لقيادة البلاد على المدى القصير، مواصلا دعم ديلسي رودريغيز التي تولت الرئاسة بالوكالة بعد أن كانت نائبة مادورو.

وتتنافس ماتشادو على كسب تأييد ترامب ​مع أعضاء الحكومة الفنزويلية وتسعى لضمان أن يكون لها دور في حكم البلاد في المستقبل.

وأجرى الرئيس الأربعاء "مكالمة طويلة" مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة التي وصفها بأنها "شخص رائع"، مؤكدا خلال حديثه مع الصحافة أن هناك "تفاهم جيد" مع السلطات الفنزويلية.

وأشارت ديلسي رودريغيز الخميس إلى "إصلاح جزئي" لقانون النفط، وهو المورد الرئيسي للبلاد الذي تعتزم واشنطن السيطرة على استخراجه وتسويقه.

